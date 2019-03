Mercato : Hernandez, Pogba, Mbappé... Les champions du monde français font déjà tourner la tête des cadors européens

Le mercato d’été n’ouvre ses portes que dans plusieurs mois, mais les grandes manœuvres s’effectuent déjà en coulisses. Et les joueurs de l’équipe de France, champions du monde l’été dernier en Russie, sont parmi les plus courtisés sur le marché. Alors que le Bayern Munich a officialisé ce mercredi la venue, l'été prochain, du latéral gauche Lucas Hernandez, voici un dernier point sur les rumeurs et les transferts déjà bouclés concernant la bande de Didier Deschamps.