"La probabilité qu'il ne parte pas est très grande" : le père de Neymar discute d'une prolongation avec le PSG

Si cela ne veut pas forcément dire qu'une prolongation sera signée, le clan Neymar affiche sa volonté de continuer l'aventure à Paris. Pour Neymar Senior, l'attaquant de 27 ans a encore beaucoup à accomplir au PSG. Blessé deux années de suite et incapable de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions (perdus face au Real Madrid l'an dernier et à Manchester United cette année) avec son équipe, le Brésilien avait confié début mars dans l'émission Esporte Espetacular, diffusée sur Globo Esporte, "se sentir bien et heureux à Paris". Ça tombe bien puisqu'il devrait y rester, peut-être encore longtemps.