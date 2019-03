Mbappé, Hazard, Pogba... Pourquoi le Real Madrid de Zidane va pouvoir faire des folies au mercato

Et la presse ne s'y est pas trompée. Depuis qu'il a fait son comeback au Santiago-Bernabéu, pas un jour ne passe sans qu'une rumeur de transfert n'émane dans les journaux espagnols et européens. Si le Barça a déjà bouclé l'arrivée de Frenkie De Jong et le Bayern Munich a officialisé Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, c'est bien la Maison Blanche qui affole les gazettes du Vieux Continent à trois mois de l'ouverture du marché. Pour oublier le départ (non-compensé) de Cristiano Ronaldo et leur saison blanche, les Madrilènes s'apprêterait à frapper d'énormes coups.





Selon Marca, France Football et L'Équipe, Zinedine Zidane, qui détient les pleins pouvoirs, disposerait d'une enveloppe comprise entre 300 et 500 millions d'euros, sans compter les éventuels départs, pour faire ses emplettes l'été prochain. Le tout sans avoir à se soucier du fair-play financier (FPF).