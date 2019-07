Mercato : comment la cote de Nabil Fekir a-t-elle pu baisser à ce point en seulement un an ?

On sait que, comme aimait à la rabâcher Lilian Thuram en 1998, "tout va très vite dans le football", et sans doute encore plus vite aujourd’hui qu’à l’époque, mais tout de même... Souvenez-vous l’été dernier, tout était calé pour que Nabil Fekir signe à Liverpool, tout frais finaliste de la Ligue des champions, l’OL étant alors en passe de réaliser la plus grosse vente de son histoire, à hauteur de 65 millions d’euros (plus 7 millions de bonus), devant celles des deux autres joyaux sortis de son centre de formation à la même période, Alexandre Lacazette (à Arsenal contre 53 millions d’euros en 2017) et Corentin Tolisso (au Bayern Munich contre 42 millions d’euros). Mais le transfert avait, inexplicablement, capoté au dernier moment.





Cet été, en revanche, Nabil Fekir quitte bien son cocon lyonnais. Mais direction une écurie bien plus modeste, le Betis Séville, 10e du dernier championnat espagnol, et contre une indemnité de transfert bien plus modeste elle aussi, estimée à 20 millions d’euros (plus 10 millions de bonus), soit le même tarif que celui auquel Lyon a vendu Willem Geubbels (17 ans) à Monaco en 2017…. Une décote pour le moins brutale, pour ne pas dire vertigineuse, en seulement treize mois, s’agissant d’un attaquant champion du monde âgé de 26 ans, demeurant considéré comme l’un des plus grands talents du football français. Passage en revue des raisons pouvant l’expliquer.