Il va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison : quel avenir pour Franck Ribéry ?

Son départ était dans l'air du temps, il est désormais officiel. Après 12 saisons passées sous le maillot du Bayern, Franck Ribéry va dire "adieu" à l'Allemagne à la fin de la saison. À l'instar de ce qui a été décidé pour son coéquipier Arjen Robben, le contrat de l'ancien Marseillais, débarqué en 2007 à Munich en provenance de l'OM, ne sera pas renouvelé à l'issue de l'exercice en cours. Le club bavarois a fait part de cette décision, prise en concertation avec le joueur, dans un communiqué dimanche 5 mai.





"Quand j'ai rejoint la Bavière, un rêve est devenu réalité", a témoigné le Français de 36 ans aux médias du club. "L'adieu ne sera pas facile, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble, et les plus de 20 titres remportés." En douze ans, le règne de "Kaiser Franck" s'est matérialisé par huit titres de champion d'Allemagne (bientôt neuf ?), cinq coupes d’Allemagne, quatre Supercoupes d'Allemagne, une Supercoupe d'Europe, un Mondial des Clubs et une Ligue des champions.