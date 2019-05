Mercato : 4 choses à savoir sur André Villas-Boas, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille

Sans club depuis près de deux ans, André Villas-Boas demeure néanmoins un entraîneur connu et reconnu de la planète football. Il a toutes les caractéristiques pour plaire à l'OM. Il présente bien et parle couramment cinq langues : portugais, anglais, espagnol, italien et français, ce qui devrait faciliter son intégration à l'OM. C'est aussi un technicien soucieux de bien faire jouer les formations qu'il dirige et qui prône l'attaque. "Ma philosophie de jeu n'est pas un cancer pour ce club. Ma philosophie est de gagner en jouant bien et en divertissant le public", disait-il au Telegraph. Alors que Marseille cherche à tout prix à relancer son "Champion's Projet", "AVB" et son beau jeu pourrait redonner de la passion au Vélodrome.