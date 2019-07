Mercato : Adrien Rabiot arrive-t-il à la Juventus pour chasser Blaise Matuidi ?

Évacuons d’emblée ce qui pourrait faire polémique dans cet article : Adrien Rabiot et Blaise Matuidi s’adorent, sans être particulièrement proches, et se respectent mutuellement. En témoigne cette déclaration, lâchée par le premier nommé en 2016, à l’époque où les deux joueurs se trouvaient en concurrence pour la même place au PSG et en équipe de France : "Blaise, c’est un modèle. Je pourrais le voir comme un rival, mais c’est quelqu’un que je connais bien, avec qui j’ai l’habitude de travailler, et c’est surtout un exemple parce que c’est un mec qui ne lâche jamais rien et qui a toujours envie de plus. Je pense que c’est la bonne mentalité, celle qui peut que nous tirer vers le haut, et je crois que c’est aussi pour ça que je suis là. Avoir des joueurs comme lui devant moi, c’est forcément très bénéfique."