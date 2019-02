Mercato : Arsène Wenger plus proche que jamais du PSG, mais pour y faire quoi ?

Il avait ajouté : "Mon vécu (d’ancien attaquant international, ndlr) fait que je peux apporter plus qu’un autre à ce poste, parce que je sais ce que les joueurs pensent et ressentent dans les moments importants." Puis : "Les agents demandent beaucoup de choses, moi je suis là pour protéger l’institution." Et enfin : "Je ferai tout pour attirer ceux qui sont les meilleurs à mes yeux, et aux yeux du coach évidemment. Pour bâtir une équipe forte, capable de gagner, un jour, la Ligue des champions."





On comprend donc qu’aux prérogatives directement liées au recrutement, ainsi qu’à la prolongation ou non de certains contrats, s’ajoute un rôle de confident des joueurs.