Blind, Piccini, Biraghi... le PSG multiplie les pistes en défense en vue du mercato estival

Le Parisien a dressé une liste de joueurs susceptibles de quitter les Rouge et Bleu cet été. Ainsi, les "Titis" Christopher Nkunku, en mal de temps et pisté par Rennes et Arsenal, et Stanley N'Soki, pourraient filer sous d'autres cieux dans les prochaines semaines. Thomas Meunier, très apprécié en Angleterre, et Layvin Kurzawa, ciblé en Espagne, pourraient ne pas être retenus en cas d'offre satisfaisante. Des pertes qui s'ajouteraient à celle programmée d'Adrien Rabiot, en fin de contrat en juin prochain.





Très proche de Rabiot, Presnel Kimpembe se poserait, selon Paris United, des questions quant à son avenir au PSG, tout comme Alphonse Areola qui, malgré une prolongation récente, pourrait obtenir un bon de sortie en cas d'arrivée d'un gardien de stature internationale cet été. Enfin, le meilleur buteur de l'histoire du club, Edinson Cavani (32 ans), ne devrait pas être prolongé et pourrait donc voir son aventure au Parc des Princes prendre fin cet été, "en cas d'offre jugée satisfaisante", toujours selon le site spécialisé.