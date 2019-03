Mercato : ça vaut quoi Éder Militão, la première recrue de Zidane au Real Madrid ?

En le vendant 50 millions sept mois après l'avoir recruté pour 7 millions d'euros, le FC Porto réalise une excellente opération financière. Comme souvent, serait-on tenté de dire. Mais le Real peut se féliciter d'avoir enrôlé un défenseur polyvalent. Capable d'évoluer dans l'axe et à droite, le jeune Brésilien peut aussi prêter main forte en sentinelle. À Madrid, il va venir renforcer un secteur défensif vieillissant et souvent diminué par les blessures à répétition. Militão sera placé en concurrence avec le capitaine merengue Sergio Ramos et le champion du monde Raphaël Varane. Repositionné latéral droit à Porto (10 matches sur 34 joués) depuis le retour de Pepe cet hiver, il pourrait aussi postuler au poste occupé par Dani Carvajal.