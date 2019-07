Mercato : ça vaut quoi, Ander Herrera, le nouveau milieu défensif du PSG ?

À 29 ans, le natif de Bilbao a connu trois clubs dans sa carrière : le Real Saragosse, l’Athletic Bilbao et Manchester United. Dans la tradition des milieux de terrain espagnols, Ander Herrera est un joueur disposant d'une remarquable lecture du jeu et d'un sens de la passe assez aiguisé. Point important pour le PSG, il est également très impliqué dans les tâches défensives et fait preuve d'un gros volume de jeu.