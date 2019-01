Mercato : ça vaut quoi Leandro Paredes, le nouveau renfort au milieu tant attendu au PSG ?

Enfin un renfort. C'est sans doute la première pensée qu'ont eu les supporters parisiens ce mardi, en apprenant l'officialisation de l'arrivée de Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin arrive du Zenit Saint-Petersbourg pour un montant avoisinant les 45M€. Ce dernier a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale et rejoint un entrejeu très léger en terme de profondeur de banc.





Ajoutez à cela la mise à l'écart, après son refus de prolonger, d'Adrien Rabiot, et les blessures de Marco Verratti (ndlr : face à Guingamp le week-end dernier) et Neymar (ndlr : mercredi contre Strasbourg), qui renforcent encore un peu plus le sentiment d'urgence quant au recrutement d'un milieu de terrain supplémentaire. Le tout à un peu plus de deux semaines du rendez-vous le plus important de sa saison, à savoir la confrontation face à Manchester United en huitième de finale de Ligue des champions. Mais à quoi faut-il s'attendre avec l'international albiceleste ?