Mercato : cette fois, c'est sûr, Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone !

C'est un coup de tonnerre dans le monde du ballon rond. Cette fois, c'est sûr : Lionel Messi ne veut plus rester au FC Barcelone. La nouvelle est affichée en capitale sur tout ce que l'Espagne - et l'Argentine - compte(nt) de médias sportifs. Le plus souvent accompagné d'une flopée de points d'exclamation. "Messi a fait savoir au Barça qu'il veut partir !!!" titre ainsi le quotidien madrilène Marca sur son site, quand le catalan As la joue plus réservé : "Messi a demandé à quitter le Barça".

Le génial argentin, qui disait il y a un an seulement vouloir finir sa carrière du côté du Camp Nou, a donc fait part, par fax, de sa décision deux semaines après la correction infligée par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions (8-2). Un souhait confirmé par le club : "Messi a communiqué au FC Barcelone qu'il souhaite 'unilatéralement' résilier son contrat", a indiqué le club blaugrana à l'AFP.