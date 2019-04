Entre blessures, méformes et envies de départ, la défense du PSG remise en cause cet été ?

Cela pourrait être l’un des gros chantiers de l’été au Paris Saint-Germain. Louée pour sa solidité et sa complémentarité depuis plusieurs saisons et en début d’exercice, la défense parisienne vit des heures moins reluisantes ces dernières semaines, cumulant méforme des uns et blessures des autres. Preuve de la vulnérabilité actuelle du bloc défensif parisien, le PSG a encaissé 11 buts lors de ses quatre derniers matchs de championnat, alors qu’il n’en avait encaissé que 16 lors de ses 29 dernières rencontres de Ligue 1.