Mercato : ça vaut quoi Luciano Acosta, l’attaquant inconnu annoncé au PSG pour compenser l’absence de Neymar ?

Luciano Acosta est un joueur argentin né, comme Lionel Messi ou Angel Di Maria, à Rosario. Aujourd’hui âgé de 24 ans, il a quitté, à 20 ans, son club formateur de Boca Juniors pour Estudiantes, avant d’y revenir un an plus tard, puis d’en partir encore au bout de deux mois, cette fois pour DC United, le club de Washington, début 2016. Depuis l’an passé, il forme avec Wayne Rooney l’un des duos d’attaque les plus en vue dans la Major League Soccer (MLS), le Championnat nord-américain, plus habitué à récupérer les vieilles gloires européennes qu'à exporter ses jeunes pousses vers les Vieux-Continent.