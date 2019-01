Mercato : Pavard, Pulisic, Todibo... pourquoi ils signent en hiver mais ne partent dans leur nouveau club qu'en été ?

Une affaire est une affaire, quelle que soit la saison. Depuis le mardi 1er janvier à minuit, la chasse aux transferts est ouverte. Longtemps marginal et décrié, car il déstabiliserait les effectifs au beau milieu de la saison, le marché hivernal a évolué d'une toute autre manière la saison dernière. S'il a toujours pour vocation première d'être "une période d'ajustement et de correction", comme l'expliquait à LCI, Yvan Le Mée, agent de footballeurs depuis plus de quinze ans, le mercato de janvier répond, aussi, aujourd'hui à une logique d'anticipation pour les clubs européens. En quelque sorte, c'est déjà celui de l'été qui a commencé.





Pour les grosses écuries, particulièrement, la fenêtre hivernale est devenue un moment-clé, servant à se projeter sur la saison suivante. C'est une manière, pour elles, de préparer le futur en bloquant les joueurs désirés, souvent fortement sollicités sur le marché des transferts. Il y a l'équipe qui fait le choix d'intégrer tout de suite sa nouvelle recrue à son effectif, afin de lui laisser un délai de six mois pour s'adapter et s'acclimater à leur nouvel environnement et démarrer la nouvelle saison sur les meilleurs auspices. Et il y a l'équipe, et c'est de plus en plus le cas, qui acte le transfert en hiver mais qui ne récupère son joueur que l'été suivant.