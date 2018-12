Mercato d'hiver 2019 : pourquoi le marché des transferts a de grandes chances de s'enflammer en janvier

Traditionnellement, le mercato d'hiver a toujours généré moins de mouvements que l'été. D'ordinaire, cette fenêtre des transferts sert d'ajustement et de rééquilibrage aux équipes, qui s'attachent des footballeurs de "seconde zone". Mais l'hiver 2017-2018 est passé par là et a tout chamboulé. Plusieurs joueurs majeurs ont changé d'air, soit pour se relancer, soit pour rejoindre une écurie plus huppée. À titre d'exemple, Philippe Coutinho a quitté Liverpool pour le Barça, Virgil van Dijk est passé de Southampton à Liverpool ou Pierre-Emerick Aubameyang a renforcé Arsenal en provenance de Dortmund.





A priori, cette course à l'armement en plein cœur de l'hiver, que l'on pensait éphémère, pourrait reprendre de plus belle au mois de janvier. En effet, l'UEFA, l'instance qui régit le football en Europe, a décidé de réviser son règlement en Ligue des champions et en Ligue Europa. Jusqu'à l'hiver 2018 inclus, un joueur qui disputait une compétition européenne avec un club ne pouvait plus y participer s'il venait à changer d'équipe en cours de saison. Une mésaventure qu'a vécue Philippe Coutinho, privé de la phase à élimination de Ligue des champions avec le Barça après avoir joué en poules avec les Reds.