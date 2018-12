Mercato d’hiver 2019 : la liste au Père Noël des gros clubs de Ligue 1

On l’a dit, Rabiot est sur le départ (ou sera mis à l’écart jusqu’à la fin de saison). Avant lui, Thiago Motta et Blaise Matuidi sont partis sans être vraiment remplacés. Le coach Thomas Tuchel attend donc urgemment un, voire deux renfort dans l’entre-jeu et ne s'en cache pas. Mais l’incertitude liée au fair-play financier limite la marge de manœuvre à une vingtaine de millions d’euros, ce qui empêche le recrutement d’un poids lourd. À défaut, le PSG cherche son bonheur dans un prêt : Fabinho (Liverpool), Julian Weigl (Dortmund) et Cesc Fabregas (Monaco), trois grands noms qui jouent peu cette saison, sont visés par ce biais. Autrement, Paris pourrait se tourner vers deux vieilles connaissance de la Ligue 1, récemment approchées : l’ex-Lillois Idrissa Gueye (Everton) et l’ex-Marseillais Mario Lemina (Southampton).