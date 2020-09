Dans une vidéo, Messi annonce qu'il reste au Barça... et se paie la direction du club

Tout ça pour ça. Voilà en quelques mots comment l'on pourrait résumer le feuilleton Messi. Le 25 août, l'Argentin avait signifié, par burofax, au Barça son souhait de résilier "unilatéralement" son engagement, en vertu d'une clause l'autorisant à partir libre. Or, la direction blaugrana, soutenue par la Ligue espagnole de football (LFP), lui avait rétorqué que cette modalité contractuelle avait expiré depuis le 10 juin. Et que, si "La Pulga" avait toujours l'intention de quitter le club catalan à un an de la fin de son contrat, une seule option s'offrait à lui : payer la clause libératoire de 700 millions d'euros, que le clan du natif de Rosario ne juge d'ailleurs "plus valable". Face à la complexité de l'opération, il s'est finalement fait une raison.

Dans un entretien vidéo accordé à Goal.com, publié ce vendredi 4 septembre, Lionel Messi a confirmé ce qui se murmurait ces dernières heures : il a choisi de rester un an de plus dans son club de toujours. Une décision prise à contrecœur. "Je pensais et j'étais sûr que j'étais libre de partir, le président (Bartomeu) a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je restais ou non", a-t-il expliqué. "Maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Liga au milieu de cet affreux coronavirus, cette maladie qui a changé toute la saison."