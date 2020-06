Mercato du PSG : Thiago Silva, Cavani, Neymar, Mbappé... Leonardo fait le point MEHDI FEDOUACH / AFP

FOOTBALL - Leonardo, directeur sportif du PSG, acte ce dimanche les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani, confirmant dans "Le Journal de Dimanche" que ces joueurs emblématiques, en fin de contrat, ne prolongeraient pas au-delà de cette saison.

C'est l'officialisation d'une information qui courait dans la presse depuis plusieurs jours. Et c'est la fin de toute une époque. Edinson Cavani et Thiago Silva, en fin de contrat avec le PSG, ne poursuivront pas l'aventure qu'ils avaient débutée dans la capitale française il y a respectivement sept et huit ans. C'est le directeur sportif du club, Leonardo, qui l'annonce publiquement ce dimanche 14 juin, dans un entretien accordé au JDD ce 14 juin.

"Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. On se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu’on se trompe, je ne sais pas, il n’y a jamais de moment parfait. Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire, et l’idée c’est de poursuivre la compétition avec eux jusqu’à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire", explique le dirigeant brésilien.

Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans, Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. - Leonardo

Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxim Choupo-Moting, eux aussi en fin de contrat le 30 juin, ne seront pas non plus conservés, au-delà des éventuels deux mois supplémentaires pour boucler l'exercice 2019-20. Quid de Neymar, que la rumeur renvoie encore avec insistance du côté de Barcelone cet été ? "On n’en a plus parlé (de ses envies de départ, ndlr). Je pense qu’il est content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué", répond Leonardo, qui lie le cas de son attaquant star à celui de Kylian Mbappé, lui aussi annoncé partant pour l'Espagne par certains médias, en déclarant : "Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer."

Pour le mercato, Leonardo veut "trouver de bonnes solutions, pas trop chères"

Le directeur sportif s'est, du reste, plus longuement attardé sur le cas du Français, en ces termes : "Il est le futur du PSG. L'idéal serait de prolonger (son contrat). Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans, Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble."

Du côté des arrivées à prévoir, en revanche, le flou persiste. La masse salariale, dépassant les 300 millions d'euros, plombe les comptesalors que le club accuse plus de 200 millions d'euros de pertes dues à l'arrêt imprévu de la Ligue 1. "Il n'y aura pas de transfert à 100 millions d’euros, prévient ainsi d'emblée le dirigeant. On va repartir sur une année de transition, sans bling-bling". Au chapitre des "noms qui circulent" mais pour lesquels "aucune offre n'a été faite", on peut penser au latéral gauche brésilien Alex Telles qui devrait, selon des sources concordantes, débarquer lors de la prochaine inter-saison, contre 25 millions d'euros, en provenance du FC Porto. Un milieu de terrain (Miralem Pjanic, Tiémoué Bakayoko ou Ismaël Bennacer sont cités) est aussi attendu.