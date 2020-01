Mercato : Edinson Cavani devrait finalement rester au PSG

On vous épargne le fameux poncif de la presse sportive, "parti pour rester", mais l'idée est là : Edinson Cavani, désespéré par son statut de remplaçant et qui avait été jusqu'à envoyer ses parents au front médiatique pour forcer son départ du PSG cet hiver, ne quittera sans doute pas le club de la capitale française durant ce mercato de janvier, affirme L'Equipe. Bien que leur attaquant uruguayen se trouve à six mois de la fin de son contrat, et donc de la possibilité de partir gratuitement cet été, les dirigeants parisiens se sont montrés intransigeants lors des négociations avec l'Atlético de Madrid.