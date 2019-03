Mercato : en cas de départ de Neymar et Mbappé, le PSG aurait Griezmann dans le viseur

La fin de saison approche petit à petit et les grandes manœuvres du mercato estival pointent peu à peu le bout de leurs nez. Et comme d'habitude, les rumeurs affluent concernant l'un de ses principaux acteurs : le Paris Saint-Germain. Piteusement éliminé de la Ligue des champions le 6 mars dernier par Manchester United en huitième de finale, les Parisiens vont vivre une fin de saison très longue, avec comme seules perspectives la Coupe de France et le titre de champion.





D'ici au mois de mai et le cap de fin de l'exercice 2018-2019, certains joueurs cadres pourraient être amenés à se poser des questions quant à leur avenir, le club de la capitale étant incapable de franchir un palier en C1. Premiers noms à ressortir, ceux de Neymar Jr et Kylian Mbappé, tous les deux courtisés par le Real Madrid, qui prépare, avec Zidane de nouveau à sa tête, une grande révolution dans son effectif.