Mercato : et si le PSG avait tout intérêt à vendre Neymar ?

Pourtant, le club de la capitale pourrait avoir tout intérêt à se débarrasser au plus vite, et au meilleur prix, de l'Auriverde. Alors qu'il a manifesté à plusieurs reprises de manière ouverte ou non ses envies de départ, le retenir pourrait être à double tranchant pour le PSG. En effet, il est toujours compliqué de garder un joueur contre son gré, encore plus lorsqu'il s'appelle Neymar. "Quand un joueur a vraiment envie de partir, le club doit le laisser partir", a ainsi souligné Marco Verratti dans un entretien à RMC Sport. "Selon les conditions fixées par le club, bien sûr. Mais il ne faut pas retenir un joueur qui veut partir."





Certes, l'apport dans le jeu d'un talent comme "Ney" est indéniable. Peu sont en mesure de réaliser ce dont il est capable. Pour autant, le club parisien prend un risque en le conservant contre sa volonté. Depuis son arrivée à l'été 2017, il s'est octroyé tous les pouvoirs. Il a été mis sur un piédestal face à une institution affaiblie, prête à tout lui concéder. Avec le retour aux affaires de Leonardo, tout cet "équilibre" est bouleversé. Le communiqué lapidaire du PSG déplorant l'absence de son numéro 10 à l'entraînement témoigne d'une nouvelle ère. Les cartes ont été rebattues. À Paris, l'institution est désormais au-dessus de tout, y compris de Neymar. En interne, la crainte que l'attitude et l'ego du Brésilien, s'il reste, plombent l'équipe, est réelle. Et qu'en sera-t-il de l'accueil que lui réserveront les supporters parisiens, agacés par "Ney" et en partie favorables à son départ ?