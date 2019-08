Mercato : et si Neymar Jr restait finalement au Paris Saint-Germain ?

Voyant le dossier s’enliser petit à petit, le Real Madrid aimerait s’engouffrer dans la brèche, Florentino Perez ayant, selon Diario Sport, contracté et obtenu un prêt pour s’attacher les services du Brésilien. Toutefois, comme leurs rivaux catalans, les Madrilènes voudraient proposer un ou deux joueurs, parmi lesquels pourraient figurer Isco, Gareth Bale, James Rodriguez ou encore le portier costaricien Keylor Navas, en plus d'une somme comprise entre 100 et 120 millions d’euros.





Seulement, selon Paris United, le PSG se montrerait inflexible concernant le montant souhaité, à savoir 200 millions d'euros en cas de transfert sec ou au moins 140 millions d'euros si un ou deux joueurs étaient intégrés dans la transaction. Sans cela, Neymar Jr restera un joueur du PSG lors de l’exercice 2019-2020, devant réintégrer petit à petit l’équipe première et effectuer son retour, qui s’annonce houleux, sur les pelouses de Ligue 1.