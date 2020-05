Un mois après l'arrêt des championnats, quel mercato pour les cadors français ? GABRIEL BOUYS / AFP

TRANSFERTS - Stoppée définitivement fin avril par la LFP, la Ligue 1 tente, malgré le contexte actuel, de préparer la saison prochaine. A quelques semaines de l'ouverture du mercato, les grosses écuries peaufinent leurs stratégies pour renforcer leurs effectifs.

A l'arrêt depuis plus de deux mois en raison de l'épidémie du Covid-19, le football français observe du coin de l’œil les autres grands championnats remettre le pied à l'étrier, l'Allemagne ayant notamment repris la compétition il y a maintenant deux semaines. Pour autant, les clubs français se mettent en ordre de marche pour réaliser de bonnes affaires lors du mercato estival, qui ouvrira ses portes, sauf retournement de situation, le 10 juin prochain. Entre incertitudes sanitaires, économiques et sportives, sur quels effectifs vont pouvoir compter les grosses cylindrées de Ligue 1 la saison prochaine ?

Meunier et Kurzawa sur le départ, quid de Thiago Silva et Cavani ?

Sacré champion pour la neuvième fois de son histoire au terme d'une saison stoppée à dix journées de la fin, le Paris Saint-Germain doit faire face à de nombreux chantiers au sein de son équipe première. Ainsi, au rayon des départs, les latéraux Thomas Meunier et Layvin Kurzawa devraient filer vers d'autres cieux dans les prochaines semaines. Tottenham et le Borussia Dortmund courtisent le Belge alors que le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid ou encore l'Inter Milan étudient la piste de l'ancien Monégasque. Les superstars Kylian Mbappé et Neymar Jr ne devraient en revanche pas bouger, leurs courtisans, le Real Madrid et le FC Barcelone, ayant subi de plein fouet les effets économiques de la crise du Covid-19. Quant à Edinson Cavani, sur le départ depuis plusieurs mois, une prolongation ne serait pas dans les tuyaux et l'Inter Milan serait très intéressé par ses services. L'incertitude règne en revanche concernant le capitaine et vétéran de la défense parisienne, Thiago Silva. A un mois de la fin de son contrat, le Brésilien attend un signe du PSG pour une prolongation. Si son entraîneur Thomas Tuchel est enclin à le garder, le directeur sportif Leonardo serait prêt à le laisser partir, au profit d'un défenseur plus jeune, le Sénégalais Kalidou Koulibaly étant notamment visé. Si départ il y avait, un retour à l'AC Milan pourrait être envisageable pour Thiago Silva.

Icardi et Telles en bonne voie ?

Outre Thiago Silva, Leonardo et Thomas Tuchel auraient des visions différentes concernant les noms des éventuels renforts à enregistrer cet été. Ainsi, l'Argentin Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan et auteur de 20 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, ne serait pas la priorité du coach allemand. Pour autant, Leonardo travaillerait d'arrache-pied pour s'offrir ses services, un accord pour un transfert compris entre 55 et 60M€ étant proche d'être trouvé avec le club milanais, selon ESPN. Un bail de quatre ans pour un salaire de près de 10M€ par an aurait été proposé à Icardi. Et ce malgré le message énigmatique de sa femme et agent Wanda Nara sur Instagram, déclarant : "J'ai fait du bon travail... J’attends maintenant de bonnes nouvelles. Du haut niveau à venir bientôt." Un message conclu par un "Au revoir" troublant. Jugé très avancé par les médias portugais, le dossier de l'arrière gauche de Porto Alex Telles fait également débat en coulisses. Alors que son arrivée pourrait se boucler aux alentours de 30M€, l'arrière gauche ne ferait pas partie des cibles préférentielles de Tuchel, qui préférerait un profil plus défensif ou un arrière droit en priorité. En parallèle de ces dossiers, Leonardo serait attentif aux situations du milieu de terrain serbe de la Lazio Sergej Milinković-Savić et de l'ailier français du Barça Ousmane Dembélé, ainsi que de l'arrière gauche argentin de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico.

Le cas Villas-Boas réglé, Alvaro Gonzalez conservé

Du côté de l'OM, le début d'intersaison est également très agité, entre rumeurs de rachat par le Saoudien Al-Walid ben Talal et le départ remarqué du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Si le club phocéen est toujours en quête d'un directeur du football, le doute s'est dissipé concernant l'entraîneur portugais André Villas-Boas. Ce dernier, qui avait pourtant lié son destin à celui de Zubizarreta, a finalement annoncé à RMC qu'il avait décidé de rester à l'OM pour jouer la Ligue des champions. Autre bonne nouvelle, Jacques-Henri Eyraud a confirmé l'arrivée définitive d'Alvaro Gonzalez en provenance de Villarreal. Le défenseur espagnol s'est imposé comme un des cadres de l'équipe et un des chouchous du Vélodrome cette saison. L'OM pourrait néanmoins opérer de grands changements dans son effectif, devant vendre pour 60M€ selon L'Equipe. Ainsi, Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Maxime Lopez ou encore Bouna Sarr pourraient quitter la cité phocéenne en cas de belles offres. Dimitri Payet et Florian Thauvin devraient quant à eux rester à Marseille. Du côté des arrivées, peu de noms ont filtré, mais celui de l'attaquant rennais Mbaye Niang revient avec insistance ces derniers jours. Le jeune milieu de terrain ghanéen de Nordsjaelland Mohammed Kudus, l'ailier nigérian d'Heerenveen Chidera Ejuke et le milieu défensif du Havre Pape Gueye, dont la signature à Watford est au point mort, sont pistés.

Vers une valse de départs à Lyon ?

A Lyon, la fin de saison tronquée pourrait avoir de lourdes conséquences sur le visage de l'équipe la saison prochaine. Privé de coupe d'Europe, l'OL pourrait céder ses plus belles valeurs marchandes, à l'instar d'Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé, courtisé par Chelsea et Manchester United. Même chose pour le capitaine Memphis Depay, qui entre dans sa dernière année de contrat. Selon Jean-Michel Aulas il y a quelques jours à l'AFP, Memphis serait favorable à une prolongation : "Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux." Côté arrivées, Lyon va accueillir dans ses rangs l'attaquant du Havre Tino Kadewere, acheté cet hiver et auteur de 20 buts en seulement 24 matchs de Ligue 2. L'arrivée de renforts potentiels devrait dépendre des éventuels départs, même si un défenseur central serait désiré par le staff. Dans cette optique, le stoppeur équatorien Robert Arboleda, qui évolue à Sao Paulo, serait observé par les Gones, selon Le Dauphiné Libéré. L'ancien rémois et champion d'Afrique avec l'Algérie Aissa Mandi, actuellement au Betis Séville, fait aussi partie des profils suivis.

Opération dégraissage à Monaco

Monaco, qui a connu une saison décevante avec une neuvième place, va s'atteler à dégraisser son effectif, qui compte près de 60 joueurs professionnels. De nombreux joueurs en prêt et en fin de contrat comme Danijel Subasic, Jemerson, Diego Benaglio, Islam Slimani, Adrien Silva, Tiémoué Bakayoko ou encore Jean-Kevin Augustin, ne seront pas retenus. Le Belge Nacer Chadli et le défenseur central chilien Guillermo Maripan pourraient également quitter le Rocher, tout comme Djibril Sidibé, prêté à Everton cette saison et Henri Onyekuru, cédé à Galatasaray pour cet exercice. Le club de la Principauté espérerait, selon l'AFP, 50M€ de ces ventes. Reste à savoir, après ce grand ménage effectué, quels secteurs de jeu voudra renforcer l'ASM en vue de la saison prochaine.

Rennes et Lille, même combat

Respectivement classés troisième et quatrième du classement décidé par la Ligue de football professionnel (LFP) grâce au critère du ratio de nombre de points par match, Rennes et Lille vont tout faire pour conserver leurs meilleurs éléments. Du côté de la Bretagne, l'attraction numéro 1 se nomme Eduardo Camavinga. Le prodige de 17 ans, qui a éclaboussé la Ligue 1 de sa classe cette saison, est notamment courtisé par le Real Madrid et Zinédine Zidane. Du côté de Lille, l'attaquant nigérian Victor Osimhen, révélation de la saison dans le Nord avec 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, est très convoité, notamment par le Napoli, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Cependant, selon ses agents, qui se sont exprimés à OwnGoalNigeria, le joueur ne souhaiterait pas quitter les Dogues cet été : "Victor Osimhen a informé Lille qu’il ne souhaite pas quitter le club cet été malgré les offres. L’idée serait de jouer une autre saison sous le maillot lillois et faire ses preuves avant de quitter le Nord. C’est une décision qui a été communiquée au club." En revanche, les Lillois, en quête d'un latéral droit et d'un ailier gauche, pourrait laisser partir le milieu défensif Boubakary Soumaré, dans les petits papiers du Real Madrid, Liverpool ou encore Newcastle.

La rédaction de LCI Twitter