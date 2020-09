Il reste au FC Barcelone : comment Lionel Messi a finalement changé d’avis

L’Europe du football attendait une réponse. Elle est tombée ce vendredi. Alors que l’envie de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone avait été annoncée de manière fracassante le 25 août dernier, le feuilleton a pris fin ce 4 août peu après 17h. Dans une vidéo, l’international albiceleste a annoncé qu’il restait finalement au sein du club catalan pour la saison 2020-2021.

"J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir. Je lui ai dit ça toute l'année. Je pensais qu'il était temps de se retirer. (...) Ce fut une année très difficile, j'ai beaucoup souffert à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j'ai envisagé de chercher de nouvelles ambitions", explique-t-il dans un entretien exclusif à Goal, avant d'égratigner Josep Maria Bartomeu, le patron de la formation blaugrana : "Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou rester, et à la fin il n'a pas tenu sa parole."

"Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas. (...) Je ferai de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même", a poursuivi l'Argentin, aujourd'hui âgé de 33 ans, sans préciser s'il resterait plus d'une saison en Catalogne.