Mercato : les joueurs du Barça ont proposé de baisser leurs salaires... pour permettre à Neymar de revenir !

Un joueur du FC Barcelone a plusieurs devoirs : s’exprimer en catalan (et non en espagnol), arriver à l’heure aux entraînements (n’est-ce pas Ousmane Dembélé ?) , faire exclusivement des passes courtes à ras de terre, ne pas s’attirer les foudres de Lionel Messi et, depuis cet été, répondre, lors de chaque interview, à une, voire plusieurs questions portant sur le retour avorté de Neymar, finalement resté au PSG au bout d’un interminable feuilleton.

Mercredi soir, Gerard Piqué, autre cadre respecté du vestiaire blaugrana, a apporté, sur les ondes de la Cadena SER, radio parmi les plus anciennes et les plus écoutées d’Espagne, de nouvelles précisions sur toute cette affaire. "En football, tout peut arriver. Nous avions dit à Neymar à l'époque où il est parti (à l’été 2017, ndlr) : tu rejoins une prison dorée. Il peut tout se passer à l'avenir et je crois que oui, la porte est toujours ouverte pour lui", a-t-il, par exemple, déclaré.