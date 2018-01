FC Barcelone : ça vaut quoi Philippe Coutinho, la nouvelle recrue star des Blaugranas ?

D'ailleurs, à ce sujet, son ancien coach Jürgen Klopp vantait cette capacité à se montrer dangereux de loin : "Moi, si j'étais à sa place et que je pouvais frapper comme il sait le faire, je tenterai ma chance tout le temps." Nul doute qu'Ernesto Valverde, son nouveau coach du FC Barcelone, va mettre à profit ces attributs pour créer davantage le danger sur le but adverse, en plus du trio offensif composé du Français Ousmane Dembélé, l'Uruguayen et ex-compère de Coutinho, Luis Suarez, et de l'idole blaugrana Lionel Messi.