Football : pourquoi le mercato des clubs français débutera dès le 8 juin

Si l'on a tendance à considérer les droits télévisés comme un poumon économique des clubs de football professionnels, alors le second est sans doute la vente de joueurs sur le mercato. C'est encore plus vrai pour le championnat de France de Ligue 1 que pour ses voisins européens plus richement dotés, lesquels renflouent justement de façon vitale les caisses des écuries françaises en les détroussant de leurs pépites. On le sait : la saison 2019-20 ne reprendra pas en France, tandis que l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Angleterre terminent, ou s'apprêtent à terminer, la leur...

En conséquence de quoi, la Ligue française de football professionnel (AFP) a pris une décision, qu'elle annonce ce vendredi par voie de communiqué : l'ouverture d'un marché des transferts franco-français dès le lundi 8 juin, soit près d'un mois avant la date habituelle de l'ouverture du mercato international, cette année suspendue à une décision de la Fifa consécutive à la pandémie et aux reprises différenciées un peu partout dans le monde.