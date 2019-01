Mercato : et celui des femmes, ça marche comment ?

LCI : En cette période hivernale, on entend quasi exclusivement parler du mercato masculin. Ce qu'on sait moins c'est que le football féminin a aussi son marché des transferts en janvier. Qu'est-ce qui les différencie ?

Sonia SOUID : Disons que le marché féminin est beaucoup moins bien organisé. Déjà parce que c'est plus récent, ça reste encore très amateur. Dans le football masculin, on doit être 400 agents licenciés, plus tout ceux qui travaillent sans licence. Soit environ 1500 personnes, conseillers et intermédiaires, qui gravitent dans ce milieu. Mais les agents qui travaillent dans le foot masculin ne sont pas forcément ceux que l'on retrouve dans le foot féminin. Ce n'est pas le même réseau, de fait il y a moins de personnes concernées. C'est moins "la jungle". Du coup, les clubs font régulièrement appel à des agents, comme moi, pour trouver les joueuses qu'ils recherchent. Pour le reste, c'est peu ou prou la même chose. Les équipes sont quasiment à la moitié du championnat. Le mercato de janvier est une période où elles cherchent à faire des réglages, à peaufiner leurs recrutements mais aussi à alléger leurs effectifs. Il arrive aussi parfois qu'une joueuse ne se plaît pas là où elle est et il faut faire en sorte de lui trouver une porte de sortie.





LCI : Qu'en est-il lorsque vous négociez le contrat d'une footballeuse ? Y a-t-il des différences ?

Sonia SOUID : La marge de négociations est beaucoup plus large dans le football masculin. On peut effectivement aller plus loin dans le montage des contrats. Entre la Ligue 1 et la D1, il y a des différences colossales*. Mais il m'est arrivé d'avoir de très beaux contrats en première division féminine. J'ai signé des joueuses qui sont beaucoup mieux rémunérées que certains joueurs de Ligue 2, avec des contrats beaucoup mieux ficelés et complexes. Aujourd'hui, il y a des clubs comme le PSG ou l'OL, qui proposent de très beaux contrats, supérieurs à ce que peuvent négocier certains joueurs de deuxième division masculine.