Mercato : l'Olympique Lyonnais rompt les négociations avec Liverpool pour Fekir !

"Bien que le club de Liverpool ait été la priorité d'un éventuel transfert de Nabil, et sous réserve d'autres propositions conformes à l'intérêt de Nabil et de l'OL et émanant de clubs ambitieux, l'Olympique Lyonnais se réjouit dès lors de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018-2019", annonce ainsi le communiqué de l'OL sur son site officiel.





Un peu plus tôt dans la journée, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët avait confirmé que le mouvement était en cours de réalisation. "Nabil Fekir est en cours de transfert. Il y a eu une visite médicale. Ce sont des négociations, ça peut quelquefois traîner. Il y a eu une visite médicale qui a été faite et elle est en cours d'analyse", avait déclaré Le Graët.