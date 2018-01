Lassana Diarra au PSG, une piste vouée à l'échec ?

Il en a ensuite profité pour faire l'éloge de Giovani Lo Celso, de nouveau très bon du côté de Rennes (1-6) le week-end dernier. Performant et capable de s'adapter aux consignes, l'Argentin de 21 ans peut rendre service à tous les postes au milieu, selon son entraîneur. "Comme sentinelle, sa prestation a été d'un niveau important, il a fait un grand match dimanche et nous avons ouvert (la porte) pour lui, mais c'est lui qui l'a mérité parce que c'est un bon exemple pour tous : la façon dont il travaille, le fait qu'il fasse ce que nous demandons. C'est pour ça que c'est maintenant, pour nous, un joueur important dans le groupe." Une manière détournée de faire comprendre à ses dirigeants que, "non", le PSG n'a pas besoin de Diarra cet hiver.