Mercato : le père de Neymar prévient le PSG que "les négociations avec le Barça ne sont pas terminées"

Son idée : que la mésaventure de cet été ne se reproduise pas, c’est-à-dire que les dirigeants parisiens fassent en sorte que le transfert puisse se boucler la prochaine fois. À ce sujet, le père a d’ailleurs consenti à expliquer pourquoi, selon lui, l’affaire a capoté cet été : "En tant qu’agent, vous vous sentez démuni quand il n’y a pas de structure en place pour aller et venir. Il n’y avait pas de clause libératoire (légale en Espagne mais illégale en France, elle fixe un montant à partir duquel un employeur est obligé de laisser partir son joueur, ndlr) dans son contrat et ça rend les choses très compliquées. On s’est battu pour trouver un accord. On a fait tout ce qu’on pouvait pour lui et ce qui s’est passé était probablement ce qu’il y avait de mieux."