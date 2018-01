Mercato : le PSG a moins d’une semaine pour trouver 80 millions d’euros... qui va partir, qui va rester ?

Sans vouloir faire injure au PSG, et plus particulièrement à son directeur sportif Antero Henrique, recruter Neymar et Kylian Mbappé cet été n’avait pas grand-chose d’un exploit, en termes de politique sportive, au regard de l’ampleur hors norme des sommes engagées. Ces sommes qui, du reste, ont placé le club parisien dans la ligne de mire de l’UEFA et son fair-play financier, sanctionnant les clubs qui dépensent au-delà des recettes qu’ils génèrent. Du coup, en ce mois de janvier, c’est au rayon des ventes que le dirigeant portugais est surtout attendu.