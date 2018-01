Mercato : le PSG finalement contraint de vendre Javier Pastore cet hiver ?

Ce n’est pas habituel chez ce joueur, toujours très respectueux des règles, et, dans sa situation, ce n’est pas anodin : voilà en effet plusieurs semaines qu’il laisse publiquement planer l’hypothèse d’un départ, lassé qu’il est de devoir se contenter des matchs de second rang, et de rester sur le banc lors des rencontres de Ligue des champions. Pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie, "El Flaco" doit, du reste, trouver un temps de jeu plus conséquent. Pas dupe, le public du Parc des Princes lui a réservé plusieurs ovations qui sonnaient comme une cérémonie d’adieux, le 20 décembre, à l’occasion de la victoire (3-1) contre Caen.