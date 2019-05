Mercato : le PSG tente de chiper Antoine Griezmann au FC Barcelone, mais...

La rumeur courait, de plus en plus vite, ces dernières semaines. Elle est devenue une information quand Antoine Griezmann a lui-même annoncé, via une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux, aux supporters de l’Atlético de Madrid qu’il quittera le club cet été, après cinq ans de bons et loyaux services, et après le faux-départ d’il y a un an, ayant donné lieu à un improbable documentaire de 52 minutes pour acter sa décision de rester...