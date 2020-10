Mercato : malgré le Covid-19, le PSG a le 2e effectif le plus cher d'Europe

C'est une (pas si) petite entreprise qui ne connaît pas la crise (ou si peu). Certes, comme tant d'autres clubs européens, le Paris Saint-Germain a accusé des pertes financières conséquentes liées à la pandémie de Covid-19, et plus précisément à l'interruption impromptue des matchs aux printemps dernier, ainsi qu'à la jauge limitant sévèrement le nombre de spectateurs dans son stade. Mais le classement annuel publié ce lundi 12 octobre par le Centre international d'étude du sport (CIES), surnommé "l'Observatoire du football", établit que cela n'a que très partiellement affaibli les vice-champions d'Europe.

En effet, si les dépenses parisiennes sur le marché des transferts ont baissé en 2020 de quelque 25 millions d’euros par rapport à 2019, son effectif conserve, malgré cette prudence, une valeur marchande parmi les plus élevées du Vieux-Continent, et donc du monde. Car, en comptant les montants accumulés en achats de joueur, le PSG dispose d'un groupe à 888 millions d'euros, soit le second total le plus important d'Europe, derrière Manchester City et son équipe à 1,036 milliard d'euros.

Plus largement, il est à noter qu'aux dix premières places du classement culminent pas moins de six clubs anglais (dont aucun n'a dépensé moins de 100 millions pour bâtir son effectif) : City, donc, Manchester United (3e), Chelsea (5e), Liverpool (7e), Arsenal (9e) et Everton (10e). Excusez du peu. Le FC Barcelone (4e), le Real Madrid (6e) et la Juventus (8e) complètent ce top 10, alors que le Bayern Munich, récent vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe, n'occupe, lui, que la 15e place. Signe que l'argent ne fait pas le bonheur, ou ne fait en tout cas qu'y contribuer. Enfin, sachez que pour trouver trace d'autres clubs de Ligue 1 dans ce classement, il faut descendre jusqu'aux 17e (Monaco), 29e (OM) et 35e (OL) places !