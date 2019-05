Mercato : Miralem Pjanic ouvre (publiquement) la porte à un transfert au PSG

Plus largement, concernant son avenir personnel, l’international bosnien, passé par Metz et Lyon avant de devenir une star à Rome puis à Turin, a, du reste, manié la même ambiguïté : "Tout reste possible en football. Cela fait huit années que je suis en Italie, c'est ma troisième année à la Juventus, un très grand club. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Déjà, pour un transfert, il faut que tout le monde soit d'accord. On verra pendant mes vacances si quelque chose se passe. Je respecte énormément la Juventus, c'est un très, très grand club, avec de très, très bons joueurs. Moi, mon objectif dans les années à venir, c'est de gagner absolument la Ligue des champions."