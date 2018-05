Mercato : Neymar a-t-il profité de sa blessure pour négocier avec le Real Madrid au Brésil ?

"C'est un manque absolu de respect envers le club et ses fans." La phrase est de l’Atlético de Madrid, qui a publié un communiqué pour dénoncer la façon dont Barcelone drague Antoine Griezmann avant d’avoir émis une offre de transfert en bonne et due forme. Mais elle aurait pu être l’œuvre du PSG, qui subit le même type de nuisance avec Neymar. Ce mercredi, le quotidien As barre en effet sa Une avec ce titre : "Neymar négocie avec le Real Madrid".