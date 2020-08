Neymar : "Je reste au PSG la saison prochaine"

Il n'y aura pas de telenovela Neymar cet été. Un an après son vrai-faux retour au Barça, pour lequel il s'était démené en interne, le Brésilien semble plus que jamais s'inscrire dans le projet du PSG. En l'espace d'un an, "Ney" a retourné la situation en sa faveur, passant du statut de pestiféré, pris en grippe par ses supporters début septembre, à celui de quasi-héros à la mi-août. Auteur d'une saison pleine (19 buts et 12 passes décisives en 27 matches), ponctuée par quatre titres nationaux, l'ancien Barcelonais a mené Paris à sa première finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich (1-0).

Alors qu'on l'avait quitté, en larmes, épuisé physiquement et mentalement, sur la pelouse de l'Estadio da Luz de Lisbonne, le numéro 10 a visiblement bien profité de ces quelques jours de repos pour se refaire une santé. Prêt à repartir au combat, Neymar a clamé son attachement au club de la capitale, en annonçant qu'il allait poursuivre son aventure à Paris. "Je reste au PSG la saison prochaine ! Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des champions, cette fois pour la gagner", a affirmé le natif de Mogi das Cruzes dans un entretien au magazine officiel du club, PSG Le Mag, dont le nouveau numéro sort en kiosques ce lundi 31 août. "J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club."