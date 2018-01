Mercato : Neymar sera "à 2000 %" au PSG la saison prochaine, assure Nasser Al-Khelaïfi

Un nouveau "penaltygate", des sifflets de ses propres supporters et des rumeurs l’envoyant au Real Madrid la saison prochaine. Ces derniers jours, les suiveurs du PSG, de chaque côté des Pyrénées, s’en sont donnés à cœur joie pour évoquer le spleen supposé de Neymar au PSG. Tant et si bien que le président Nasser Al-Khelaïfi a pris le temps de faire une mise au point ce samedi après la jolie victoire de son équipe face à Montpellier (4-0) :





"Quand j'écoute (les rumeurs), je souris parce que ce n'est pas vrai. On a Neymar, il est très heureux ici, il est heureux de marquer. On a signé cinq ans ici. Cela fait quatre mois, je ne pense pas qu'il veuille partir ou qu'il pense à partir. On a un grand match à jouer. Ces rumeurs sont stratégiques, tactiques", a souligné le boss du PSG en zone mixte, estimant que certains médias espagnols tentaient de déstabiliser son club en vue du match contre le Real Madrid, programmé le 14 février prochain.