Nicolas Pépé, la nouvelle star de Ligue 1 qui fait saliver le PSG et l’Europe

En Europe, seuls Lionel Messi et Kylian Mbappé font mieux. Impliqué sur 30 buts cette saison en L1, avec 19 réalisations et 11 offrandes à son actif –contre 45 pour Messi et 34 pour Mbappé – Nicolas Pépé éclabousse de son talent l’élite du football français, s’imposant comme l’une des nouvelles étoiles de notre championnat. Grâce à ses performances XXL, l’ailier de 23 ans a fortement contribué au renouveau lillois qui, en l’espace d’une saison, est passé d’une très inquiétante 17e place au deuxième rang du classement.