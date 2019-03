José Mourinho à Lyon, est-ce vraiment possible ?

Si Mourinho venait donc à poser ses valises dans l'Hexagone, ce serait plus au Sud. Dans son entourage, Monaco - où son agent Jorge Mendes est bien implanté - et Lyon sont les deux points de chute annoncés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que son nom est associé à l'Olympique lyonnais. Dans le passé, Jean-Michel Aulas a révélé avoir tenté à plusieurs reprises de faire signer le "Mou". "Vous savez, j'ai essayé de faire venir José Mourinho il y a deux ou trois ans. Mais je n'en avais pas les moyens", expliquait le président lyonnais à RMC Sport en janvier 2017. "Il y avait des contacts. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais on n'était pas dans le même monde. Je l'avais connu dans d'autres circonstances de transferts. Il a un agent que je connais très bien. Ce n'est pas allé très loin, mais j'avais dans l'idée que c'était possible."





Cette fois-ci, la piste lyonnaise, qu'il a démentie auprès de L'Équipe, pourrait avoir ses faveurs puisque les Gones sont plus à même à répondre à ses attentes sportives. Très présent dans les médias français ces dernières semaines, le "Special One" n'a en effet jamais caché son désir de reprendre un club qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine. "Je veux en être !", a-t-il répété il y a quelques jours. L'OL est pour le moment toujours en mesure de cocher cette case, à l'inverse de l'ASM qui est engagée dans une opération maintien. Troisième à neuf journées de la fin du championnat, Lyon compte quatre points de retard de Lille, en position d'être qualifié directement pour la C1, et six d'avance unités sur l'OM, quatrième.