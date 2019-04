Laurent Blanc à Lyon, un jeu de poker menteur ?

Une information fermement démentie ce lundi 8 avril dans un communiqué. "L'Olympique lyonnais dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur, contrairement à ce que L'Équipe affirme dans son édition du jour", affirme le club rhodanien. "Il est regrettable qu'un club qui a joué cette saison les huitièmes de Champions League et les demi-finales de Coupe de France, et qui est en course pour une qualification pour la compétition la plus importante sur le plan sportif et sur le plan économique, se trouve confronté à la diffusion de fausses informations qui ne peuvent que le déstabiliser."