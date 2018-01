Olivier Giroud prend-il un risque en signant à Chelsea à cinq mois de la Coupe du monde 2018 ?

Il faut dire que, depuis l’été dernier et l’arrivée d’Alexandre Lacazette chez les Gunners, l’ancien Montpelliérain devait, déjà, se contenter des miettes. Mais avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang ce même mercredi à Arsenal, sa situation a atteint un point critique et nécessitait, à l'évidence, un départ immédiat. En revanche, le choix de la destination a de quoi interpeller, alors que l’attaquant a refusé une offre de prêt à Dortmund, où il aurait été, dès le départ, un indiscutable titulaire. C’est, selon toute vraisemblance, sa future paternité qui l’a poussé à rester à Londres.





Or, chez les Blues, justement, il y a déjà un avant-centre titulaire, qui se nomme Alvaro Morata. Olivier Giroud arrive donc à Chelsea en tant que doublure, soit avec le même statut que celui qu’il avait à Arsenal en début de saison. Sauf que le buteur espagnol a un physique fragile, et ses deux remplaçants, Diego Costa et Michy Batshuayi, sont partis cet hiver. Du coup, le calcul a du sens : entre les blessures récurrentes d’Alvaro Morata et la nécessité de le laisser souvent au repos, Olivier Giroud jouera, au moins dans un premier temps.