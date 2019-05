Rudi Garcia annonce qu’il quittera bien l’OM à l’issue de la saison

La seconde : qui pour le remplacer ? "Ce n'est pas le sujet du jour. Mais notre devoir, c'est d'y travailler activement. C'est un choix très important, on se donnera le temps de trouver le coach qui nous semble le mieux adapté pour le nouveau cycle du projet. (...) Je suis fier que Rudi ait passé deux ans et demi à la tête du club. Il faut mettre plus de stabilité, c'est essentiel et on va continuer dans cette philosophie", a encore esquivé le président. Pour l’heure, les noms de Rafael Benitez, Gabriel Heinze, Claude Puel et Laurent Blanc circulent, sans que l’on sache quelle piste est vraiment crédible.