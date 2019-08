Mercato : Ousmane Dembélé est devenu la clé d’un transfert de Neymar à Barcelone

Dit autrement : une saison en prêt au PSG, où l’entraîneur Thomas Tuchel l’adore depuis leur passage commun à Dortmund, et où joue son meilleur ami Kylian Mbappé, ressemble beaucoup à un point de chute idéal pour relancer sa jeune carrière. Charge, désormais, à tout ce petit monde de convaincre l’intéressé de la pertinence d’un tel mouvement. Il ne reste plus que six jours avant la clôture du marché des transferts, le 2 septembre à minuit. Plus que jamais, le suspense est à son comble.