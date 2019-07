Mercato : outre Neymar, le PSG s’inquiète aussi d’un prochain départ de Kylian Mbappé

Les dirigeants du PSG le savent aussi. La preuve : ils le consultent régulièrement au sujet de décisions stratégiques, et tentent surtout depuis le mois de mai, c’est-à-dire depuis que Neymar leur a fait part de ses attentions, de prolonger le contrat du prodige français, courant pourtant jusqu’en 2022. Le but de la manœuvre est limpide : plus le contrat est long et plus le salaire est élevé, plus un éventuel transfert coûtera cher à un éventuel acheteur.





Les chiffres qui circulent ont de quoi donner le tournis : El Pais, quotidien espagnol parmi les plus sérieux, si ce n’est le plus sérieux, parle d’une offre de bail jusqu’en 2025, assorti d’émoluments annuels s’élevant à 50 millions d’euros, qui feraient de lui le footballeur le mieux payé de la planète, devant Lionel Messi (40 millions) et... Neymar (37 millions).