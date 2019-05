Mercato : pourquoi, cet été, ce sera la bonne pour le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone

Souvenez-vous l’été dernier. Antoine Griezmann y avait mis les formes. En pleine préparation de la Coupe du monde avec l’équipe de France, et intensément courtisé par le FC Barcelone, l’attaquant avait savamment entretenu le suspense, avant de rendre publique sa décision de rester à l’Atlético de Madrid... via un documentaire de 52 minutes produit par ses soins et diffusé sur la chaîne de télévision espagnole Movistar Plus. Résultat : une pluie de railleries, et un accueil particulièrement houleux réservé par le public catalan au Tricolore lors de la venue des Colchoneros au Camp Nou, le 6 avril.





À ce moment-là, les exigeants socios du Barça ne savaient pas que les négociations entre les deux parties avaient repris, comme le révèle Le Parisien ce vendredi, affirmant, en outre, que tout est désormais quasiment calé pour un transfert cet été. Comment expliquer un tel revirement, chez le joueur et chez les dirigeants du Barça ?