Mercato : pourquoi les clubs chinois payent-ils les joueurs aussi cher ?

Derrière cela, il y a l’ambition du président Xi Jinping de voir un jour la Chine organiser puis remporter une Coupe du monde. Et donc d’offrir aux joueurs locaux la possibilité de progresser. Les clubs sont donc désormais obligés d’aligner, dans leurs onze de départ, au moins trois joueurs chinois de moins de 23 ans et un gardien chinois. Les joueurs étrangers, eux, sont limités à trois par équipe. Surtout, pour chaque transfert de plus de 6 millions d’euros, la Fédération impose une taxe… de 100%. Un argent ensuite directement reversé dans un fonds gouvernemental consacré à la formation des jeunes footballeurs chinois et à la promotion du ballon rond en Chine.